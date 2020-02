João Basso: uma veia goleadora que não se explica só pelos penáltis

Basta ver João Basso bater um penálti e logo se conclui estar na presença de um verdadeiro especialista. Esta época já marcou quatro golos a 11 metros da baliza, na anterior outros quatro, mas o apetite por marcar do central do Arouca não se fica por aí.





São 17 no total os golos apontados pelo brasileiro natural de Coritiba em três épocas e meia no futebol português, ou seja, os de penálti nem chegam a ser metade. Quando sobe à área, é também um perigo, como se viu em Felgueiras no passado domingo. De cabeça, colocou o líder da Série B do Campeonato de Portugal em vantagem.Na temporada transata, Basso era o capitão dos sub-23 do Estoril, marcou 9 golos em 31 jogos, em Arouca já leva 5, todos marcados nos últimos seis jogos. Por este andar, vai bater o seu recorde pessoal.Na época de estreia no Estoril marcou logo no seu 1º jogo na Liga NOS, em…Arouca. Nessa temporada, voltou a participar noutro jogo do escalão principal diante, outra vez, do clube que agora representa. Em 2017/18, apontou dois tentos num período de empréstimo dos canarinhos ao Real.