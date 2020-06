Lusitano de Vildemoinhos: Ricardo Leal renova por mais uma época

O Lusitano de Vildemoinhos chegou a acordo com o defesa Ricardo Leal para a renovação do contrato por mais uma temporada, que será a 12ª consecutiva - 3ª no plantel principal - do defesa, de 21 anos, no emblema viseense.





Trata-se da sétima renovação no plantel que vai continuar às ordens do técnico Rogério Sousa - depois de Ruca (guarda-redes), Calico (defesa-central), Franco (defesa-central), Jack (médio), Hélder Rodrigues (avançado) e Braz (avançado) -, demonstrando a aposta do clube nos jogadores oriundos da formação.Em 2019/20, Ricardo Leal alinhou em 22 jogos na Série B do Campeonato de Portugal e dois na Taça de Portugal, com um total de 2.146 minutos em campo.