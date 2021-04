Beira-Mar tenta fugir à descida

A 1ª fase do Campeonato de Portugal termina este fim de semana e hoje ficam já definidas as séries B, D, E e H. Um dos destaques vai para o Beira-Mar, que, na Série D, corre o risco de descer aos Distritais. Os aveirenses recebem o Valadares Gaia e têm de fazer melhor do que o Sp. Espinho, que também joga em casa, com o Lusitano de Vildemoinhos. Com as séries B, E e H já com vencedores definidos (Anadia, U. Leiria e V. Setúbal, respetivamente), resta decidir, na D, quem passa à fase de acesso à Liga Sabseg: Pevidém (só precisa de um empate) ou Fafe.