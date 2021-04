SAD do Estrela da Amadora a um passo da aquisição do estádio José Gomes

A SAD do Estrela da Amadora apresentou esta quinta-feira uma proposta de dois milhões de euros para a aquisição do Estádio José Gomes, na Reboleira, Amadora, estando perto de colocar um ponto final a um processo de 12 anos.

Com esta proposta, a única no leilão que hoje decorreu - confirmado pela leiloeira -, e que segundo fonte dos 'tricolores' terá sido aceite, está dado o primeiro passo para a aquisição do recinto desportivo.

A Agência Lusa tentou contactar o administrador de insolvência, Jorge Calvete, mas não obteve resposta.

A administração da SAD, liderada por André Geraldes, prepara-se agora para discuti-la em conjunto com a comissão de credores.

Só depois do aval destes é que haverá luz verde para a aquisição formal do Estádio José Gomes.

"Foi hoje dado deu um passo importante na permanência do Estrela da Amadora num estádio histórico", afirma André Geraldes, que elogiou a postura do administrador de insolvência, alertando para o facto deste cumprir as diretrizes legais e levar este tema à consideração dos credores.

Depois de acumular dívidas superiores a 36 milhões de euros, o Estrela da Amadora foi declarado insolvente, em 2011, na sequência do chumbo dos mais de 200 credores, entre os quais o Estado, no plano de recuperação do clube.

O processo de venda do Estádio José Gomes, que incluiu também o campo de treinos e o edifício onde funciona o bingo, que está concessionado, tem estado num impasse desde então, embora entre 2011 e 2013 tenha havido, sem sucesso, duas tentativas de venda.