Bonfim revive esta tarde emoções de primeira

O Estádio do Bonfim é hoje palco do V. Setúbal-E. Amadora, jogo com tradição no escalão principal (em que as equipas se defrontaram por 26 ocasiões). "É quase como uma Liga dos Campeões, porque todos nós podemos ganhar e perder pontos com qualquer adversário", afirma Alexandre Santana, técnico dos sadinos, mostrando-se confiante. "Ao estarmos aqui, há uma única coisa que ambicionamos: lutar pela subida à 2ª Liga", frisou, antevendo "muitas dificuldades".

Quanto aos tricolores, Rui Santos elogia o adversário. "Na época passada o Vitória jogava na 1ª Liga e este ano ainda não perdeu. Contudo, temos as nossas ambições, estamos preparados e esperamos ganhar, pois queremos chegar ao fim e garantir a subida", sublinhou o treinador. Já Filipe Leão foi direto: "A nossa ambição é lutar pelos três pontos em todos os jogos, seja contra quem for."