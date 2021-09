Leandro Pimenta é reforço do Imortal

O Imortal, segundo classificado da Série F do Campeonato de Portugal, assegurou os serviços do médio Leandro Pimenta, que esteve ligado ao Benfica durante sete épocas.





O jogador, de 31 anos, é natural de Albufeira e iniciou a sua carreira no Imortal, regressando agora à casa de partida.Leandro Pimenta cumpriu três épocas nos escalões de formação do Benfica e, chegado a sénior, foi sucessivamente emprestado ao Beira-Mar, Fátima e Atlético, regressando depois aos encarnados para atuar na equipa B. Seguiram-se duas temporadas no Gil Vicente (com 14 jogos disputados na 1.ª Liga) e passagens por Freamunde, Fafe e Sp. Covilhã.