Pinhalnovense: Presidente abandonou a SAD e clube esclarece situação

A direção do Pinhalnovense emitiu um comunicado a esclarecer a situação do clube, separando-se da gestão da SAD que gere as equipas de séniores e juniores. O investidor e presidente da SAD, Leonardo Barros, deixou de mostrar interesse pela gestão do emblema da margem Sul que, por consequência, busca um novo investidor, que é visto como fundamental para a viabilidade do projeto.





Neste momento, quem está à frente do projeto é o antigo jogadro Evandro Roncatto que, segundoapurou, está a fazer um esforço financeiro para tentar regularizar os salários dos jogadores, que estão em falta desde março deste ano.Importa frisar que o Pinhalnovense segue no primeiro lugar da Série F do Campeonato de Portugal, invicto com quatro jornadas disputadas."Face ás notícias trazidas a público sobre a situação preocupante da gestão da Administração da CD Pinhalnovense Futebol SAD, a direção do clube esclarece o seguinte:1. Lembra que deverá separar-se a gestão da SAD com a do Clube.2. A SAD tem a sua vida empresarial autónoma (delegada por protocolo pelo Clube) na gestão desportiva das equipas séniores e juniores.3. Acontece que desde setembro de 2020, por aquisição de 80% das ações do seu Capital Social da SAD, o novo investidor, Sr. Leonardo Barros de nacionalidade brasileira, assumindo a Presidência da Administração da SAD e consequentemente a responsabilidade financeira, no cumprimento do seu orçamento, que por motivos alheios ao Clube deixou de cumprir desde março de 2021.4. Quer o Clube, assim como todos os Agentes Desportivos da SAD, são credores de valores financeiros, que impossibilitam o normal funcionamento da atividade desportiva e protocolada.5. Após conversações com o Investidor, direta ou indiretamente, foi-nos comunicado o desinteresse em continuar na gestão da SAD, sem que com isso resultasse no assumir das responsabilidades do passivo financeiro da sua gestão.6. Perante este cenário imprevisível para o Clube, esta direção tem procurado soluções na intermediação com outros eventuais investidores, sem resultados até esta data, não deixando por isso de custear os compromissos protocolados.7. Os Agentes Desportivos da SAD têm assumido uma postura de grande mérito e integridade desportiva, em resultados de referência mantendo o 1.º lugar no Campeonato de Portugal, Série F, sem derrotas em 4 jogos, embora estejam sem receber as suas compensações financeiras desde o início da época.8. Perante estes esclarecimentos e factos e na impossibilidade do Clube continuar a assumir esta situação, pese embora continuamos empenhados em soluções, em conversações com os capitães da equipa sénior, teremos que tomar uma decisão tão rápido quanto possível, salvaguardando e sustentada na defesa dos valores desportivos e financeiros do Pinhalnovense."