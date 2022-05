Fontinhas vai discutir título com o Paredes

Uma reviravolta ainda na primeira parte permitiu ao Fontinhas confirmar a primeira posição da Série 2 da fase de subida do Campeonato de Portugal e, assim, marcar presença na final do Jamor, agendada para 4 de junho, diante do Paredes. O Pêro Pinheiro adiantou-se logo aos 6 minutos, por Chiquinho, de livre direto, mas Isabelinha (14’) e Prince Bonkat (27’) asseguraram o triunfo do Fontinhas e uma festa imensa na ilha Terceira.Pela primeira vez, uma equipa açoriana vai estar no Estádio Nacional a discutir um título, isto depois de o Fontinhas ter garantido a subida à Liga 3, facto também inédito no futebol dos Açores.No final da partida, o treinador Pedro Lima falou em justiça e apontou ao título. "Fomos a equipa que mais pontos fez nas duas fases e a que mais tempo esteve em primeiro. Vamos preparar esse jogo mítico e, quem sabe, trazer o título para os Açores", salientou, sem confirmar a sua continuidade na próxima temporada.Já o presidente, José Fernando Borges, garantiu aque pode estar em marcha a constituição de uma SAD no Fontinhas. "É uma hipótese em cima da mesa", referiu o dirigente. O clube tem uma assembleia geral marcada para 2 de junho, na qual será discutida a proposta.L.M.