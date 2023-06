Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Atlético-Vianense, 3-0: Atlético faz a festa Com golos de Luisinho, Pipas e Lénio Neves, os lisboetas sagram-se campeões no Jamor





• Foto: Fernando Ferreira