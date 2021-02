A homenagem de Helton a Alfredo Quintana no U. Leiria-Marinhense

A influência de Alfredo Quintana no Desporto português vai muito para lá do andebol e Helton, um homem do futebol, não quis passar ao lado do que está a acontecer com o luso-cubano.

O antigo guarda-redes do FC Porto, onde esteve mais de 10 anos (2005 a 2016), agora dono da baliza da União de Leiria, entrou ontem com o nome de Quintana bem visível no casaco que envergava antes do encontro com o Marinhense, do Campeonato de Portugal. Foi a homenagem que o brasileiro, de 42 anos, encontrou para dar força ao homólogo da baliza.

Também a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deixou uma mensagem na sua página no Facebook "Força, Quintana! As melhoras rápidas!"

Miguel Albuquerque, ex-diretor-geral das modalidades do Sporting, fez o mesmo: "No jogo da vida, não existem adversários, somos todos da mesma equipa. Força, Quintana!"