Iaquinta, autor do golo ao Sporting, tinha vida de miséria na Guiné: «Saí de casa dele a chorar. Custa-me falar disso» "Chão de terra batida e telhados de colmo". O incrível testemunho do antigo agente do avançado do Sacavenense





• Foto: SG Sacavenense