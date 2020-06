Abel Pereira é reforço do Vila Real

Mais um dia, mais um reforço para o Vila Real, que continua ativo na missão de reestrutura o plantel para a próxima temporada. Desta feita, o emblema transmontano anunciou a contratação de Abel Pereira, defesa que, até aqui, alinhava no Torreense.





Formado no Boavista e no Benfica, Abel Pereira é um nome com larga experiência no futebol português, tendo passado já por emblemas como Mafra, Tondela, Fátima, Gondomar, Varzim, Oriental, Casa Pia e Torreense. O lateral, de 30 anos, soma ainda duas passagens pelo DOXA, do Chipre.