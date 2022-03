Ação de sensibilização para a causa animal marcou dérbi entre Moncarapachense e Olhanense

Os jogadores do Moncarapachense e do Olhanense entraram esta terça-feira acompanhados de animais para adoção e com camisolas alusivas à campanha "Adotar está em jogo", numa ação desenvolvida pela Câmara Municipal de Olhão, em parceria com a Associação para a Proteção de Animais de Rua (APAR).

"Aproveitamos o dérbi do concelho e a disponibilidade manifestada pelos clubes para divulgar esta importante temática, a adoção responsável de animais de companhia", referiu Ricardo Veia Calé, vereador da Câmara Municipal de Olhão.

No intervalo do jogo a Câmara Municipal de Olhão tornou público o apoio no valor de vinte mil euros à APAR, valor destinado a ajudar a fazer face às despesas diárias daquela instituição, com mais de 100 cães aos seus cuidados.

Moncarapachense e Olhanense disputaram um jogo em atraso, a contar para a Série F do Campeonato de Portugal, que terminou com um empate (1-1), permitindo à formação de Moncarapacho juntar-se ao seu adversário desta terça-feira no lote de equipas apuradas para a fase de subida.

A uma jornada do fim da primeira fase do Campeonato de Portugal, as contas, na Série F, estão fechadas: o Olhanense será primeiro e o Moncarapachense segundo, independentemente dos resultados que vierem a registar-se na última jornada.