AD Oliveirense em situação crítica e sem equipa técnica

Vivem-se dias difíceis na Associação Desportiva Oliveirense. Depois de decretada a insolvência, em Assembleia de credores da SAD, na semana passada, o clube vai ficar agora também sem equipa técnica. Sem receber salários, a equipa liderada por José Nunes Azevedo vai deixar o comando do emblema da Serie A do Campeonato de Portugal. No próximo jogo, este sábado frente ao Sp. Braga B, a equipa vai ser orientada pelo treinador de juvenis.





A situação económica da SAD da AD Oliveirense é de grande fragilidade, depois de, no final da semana passada, o administrador de insolvência ter decretado, por unanimidade dos credores presentes na assembleia, o encerramento da SAD.Sem receber, tanto o plantel, como a equipa técnica, recusaram-se a treinar enquanto não seja efectuado o pagamento de pelo menos um vencimento.No início desta temporada, a SAD passou a ser liderada por Sebastian Diericx, que contratou Manuel Crespo como treinador. Depois de deixar a equipa, foi o próprio técnico espanhol a apresentar o pedido de insolvência, que foi aceite a 30 de Janeiro.O emblema de Vila Nova de Famalicão ocupa neste momento o penúltimo lugar da Serie A, do Campeonato de Portugal.