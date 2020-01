Adeptos da U. Leiria pagam um dos três meses de salário em atraso aos jogadores

O União de Leiria já viveu melhores fases ao longo dos seus 53 anos de fundação. Atualmente a militar no Campeonato de Portugal, o emblema da região centro do país, com 18 presenças no principal escalão português de futebol - a última na época 2011/12 -, está a atravessar um momento financeiro complicado e uma das principais vítimas têm sido os jogadores, que alegadamente somam três meses sem receber salários.





Posto este cenário complicado, um grupo de adeptos do clube do distrito de Leiria decidiu tentar amenizar a situação, juntar algum dinheiro e pagar dos alegados três meses de salários em atraso aos jogadores, segundo informação avançada pelo Diário de Leiria.Atualmente, o União de Leiria ocupa a 10.ª posição da Série C da prova, com 23 pontos somados.