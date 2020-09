Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Adeptos voltaram às bancadas nos Açores: «A prova que é possível ter pessoas no estádio em segurança» Público voltou no Fontinhas-Estrelas com toda a cautela mas há ainda dois pesos e duas medidas no futebol português; André Geraldes e Filipe Leão falaram a Record do tema