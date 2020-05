Adílio: «Acredito muito no projeto do clube»

Depois de assegurar a subida à 2ª Liga, o Arouca já começou a preparar a próxima temporada. O conjunto arouquense tem anunciado a renovação de contrato de alguns jogadores, sendo Adílio um dos atletas que prolongou o seu vínculo com o clube.





Nas primeiras declarações após a confirmação da sua continuidade, o extremo explicou o que o levou a aceitar a proposta do Arouca. "Sinto que as pessoas gostam de mim e tenho a oportunidade de voltar a jogar na 2ª Liga. Para além disso, acredito muito no projeto do clube", explicou.O jogador de 26 anos, que apontou 11 golos em 27 partidas, revelou ainda o que espera do regresso do clube à 2ª Liga: "Vai ser uma época muito equilibrada e disputada. No entanto, vamos lutar pelos melhores resultados possíveis".