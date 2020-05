Adílio renova por duas temporadas com o Arouca

Adílio vai continuar no Arouca. O extremo firmou um acordo com o clube válido por mais duas temporadas, sendo agora certo que cumprirá a quarta época seguida ao serviço do emblema das terras de Santa Mafalda.





A sua entrega e capacidade de trabalho foram reconhecidas pela direção liderada por Carlos Pinho depois da época mais goleadora da carreira do brasileiro, com 11 tentos apontados, superando os 10 que fez com a camisola do AR São Martinho em 2016/17, a sua campanha de estreia em Portugal.É a quinta renovação anunciada pelo Arouca para atacar o regresso à 2ª Liga após as de Victor Braga, Marco Soares, Pedro Moreira e João Basso.