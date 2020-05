AF Algarve acredita que ainda poderá haver playoff no Campeonato de Portugal

A Associação de Futebol do Algarve manifestou esta sexta-feira, em comunicado, "solidariedade para com o nosso filiado Sporting Clube Olhanense Futebol SAD, que entendemos estar prejudicado com a decisão menos feliz, de todas aquelas que foram tomadas até agora pelas entidades competentes", numa alusão ao modelo encontrado para definir as subidas do Campeonato de Portugal à 2.ª Liga.





A entidade que superintende o futebol algarvio entende que "deverá existir um maior diálogo entre todas as partes envolvidas e queremos claramente expressar que temos ainda a esperança de que o Governo permita a realização de um playoff na Cidade do Futebol entre as oito equipas primeiras classificadas nas respetivas séries do Campeonato de Portugal ou, em alternativa, entre as quatro líderes, de forma a apurar-se, dentro de campo, as duas coletividades a ascenderem à 2.ª Liga".Caso tal não seja possível, "defendemos a ascensão dos clubes que estavam na liderança das quatro séries, permitindo a subida do nosso filiado Olhanense SAD e do Praiense, as duas únicas equipas das competições do futebol sénior português que se encontravam em primeiro lugar nas respetivas tabelas classificativas e que não foram promovidas, e reconhecendo-se, assim, verdadeiramente, a meritocracia. Continuaremos, com todo o empenho, a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudarmos a concretizar esse desfecho".A AF Algarve deixa ainda "uma palavra de motivação para o Portimonense Sporting Clube SAD, desejando que os jogos que ainda irão disputar sejam coroados de um sucesso retumbante, para que possam continuar, como até aqui têm feito, a honrar o Algarve na mais alta competição de futebol do nosso país".As subidas de Farense e Moncarapachense são também assinaladas. "Deixamos uma palavra de felicitações ao Farense pelo objetivo alcançado da subida à 1.ª Liga, símbolo do esforço, da dedicação e da seriedade de toda a estrutura, e que mais não é do que o coroar de um trajeto meritório ao longo de toda a época, escrevendo mais uma página de glória na honrosa história da Instituição e, por fim, congratulamos o Moncarapachense pela subida ao Campeonato de Portugal, estando certos de que se juntarão de forma brilhante ao contingente algarvio que tanto tem feito pelo prestígio do Futebol do Algarve", conclui o comunicado.