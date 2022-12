Afonso Cabral e o 1º lugar do Sintrense: «Ainda no último jogo tivemos uma média de idades de 21 anos»

Na Série C do Campeonato de Portugal, o Sport União Sintrense assumiu a liderança ao fim de realizada a décima jornada. Na época de estreia na qualidade de treinador principal, Afonso Cabral admite que "o primeiro lugar ainda é algo dúbio"."Há poucas jornadas estávamos em quinto lugar, a um ponto do líder e se tivermos azar nos próximos dois jogos, poderemos saltar para o sétimo ou oitavo lugar. Estamos num campeonato competitivo. O nosso primeiro lugar ainda não garante nada", assumiu ao responsável técnico que averbou até ao momento cinco vitórias e cinco empates.Continuando o seu raciocínio o jovem técnico, de 30 anos, revela. "Tivemos sorte em construir do plantel, de raíz, com jogadores com vontade e com muitos jovens. Ainda no último jogo, tivemos uma média de idades de 21 anos, e é mesmo importante remar todos para o mesmo lado. Jogadores que não jogam se virem um colega da mesma posição a marcar um golo, saltam e ficam felizes. Estamos a fazer as coisas bem juntos e a pensar da mesma forma", frisou.Aos 30 anos e na época de estreia, Afonso Cabral considera "estar a ser uma experiência incrível". "Estou a aproveitar todos os momentos. Todos os instantes estão a ser bons e estou a adorar esta experiência. Não faço objetivos a longo prazo. Apenas quero evoluir e ser melhor, dia a dia. Como objetivo, gostaria mais tarde chegar à 1ª Liga e treinar na Liga dos Campeões", atalhou.