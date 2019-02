Alberto Fernandes deixa comando técnico do Maria da Fonte

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

O treinador Alberto Fernandes deixou o comando técnico do Maria da Fonte, informou este domingo o clube que disputa o Campeonato de Portugal."A direcção do SC Maria da Fonte informa que Alberto Fernandes já não é o treinador da nossa equipa. Trata-se de uma decisão do próprio que nós aceitamos e respeitamos! Cabe-nos agradecer o excelente trabalho realizado ao longo do último ano e meio que culminou em vários títulos e no regresso do nosso clube aos Campeonatos Nacionais! Obrigado Mister", pode ler-se no comunicado divulgado.