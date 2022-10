Alex Pimenta e Undonque reforçam Esperança de Lagos

Os avançados Alex Pimenta e Arter Undonque são os mais recentes reforços do Esperança de Lagos, 11.º classificado da Série D do Campeonato de Portugal.Alex Pimenta, de 23 anos, regressa ao Algarve, onde iniciou o seu percurso (Escola João Moutinho, tendo também passado pelo Portimonense). Como sénior, atuou nos italianos do Veneza, Pedras Rubras e sub-23 do Leixões.Já o luso-guineense Arter Undonque tem 22 anos e fez toda a sua formação no 9 de Abril de Trajouce. Como sénior serviu o Corval, o Pinhalnovense e o Olímpico do Montijo.