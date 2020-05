Alexandre Santos continua à frente do Alverca

Alexandre Santos vai continuar a ser o treinador do Alverca em 2020/21. O técnico português renovou por uma temporada e "confirma o trabalho competente realizado pelo técnico nos meses que antecederam o final da temporada" segundo esclarecer a SAD ribatejana em comunicado.



Santos, de 43 anos, chegou a Alverca no início do ano civil para render no cargo Vasco Matos e tentar conduzir o emblema à 2ª Liga. Ao cabo de sete triunfos em 10 jogos, o antigo técnico dos sub-23 de Estoril e Sporting viu o campeonato interrompido por causa da pandemia do novo coronavírus.