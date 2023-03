Alpendorada embala ao ritmo de Paulo Cadete

Eis um exemplo claro de uma 'chicotada psicológica' que surtiu efeito na totalidade. Depois de um início de época algo complicado na série B do Campeonato de Portugal, o Alpendorada decidiu apostar no treinador Paulo Cadete na reta final de janeiro e os resultados não podiam estar a ser mais positivos.Em seis jogos à frente dos 'pedreiros', o técnico soma quatro triunfos, um empate e apenas um desaire, no caso frente ao Beira-Mar. Se estes números, só por si, já são bastante satisfatórios, há ainda outros dados a considerar. Todas as vitórias do conjunto do concelho de Marco de Canaveses foram alcançadas em partidas em que este conseguiu manter a sua baliza inviolável, sendo a segurança defensiva um dos grandes segredos do recente sucesso do clube. Para além disso, desde a chegada do novo treinador, o Alpendorada parece talhado para dar boas respostas na reta final dos encontros, isto na medida em que os três pontos conseguidos frente a Camacha e Castro Daire e o ponto feito na receção ao Machico foram alcançados já para lá do minuto 90.Aquando do ingresso no clube do novo treinador, o Alpendorada ocupava o 11º lugar, a cinco pontos dos lugares que garantiriam a permanência. Agora, os 'pedreiros' seguem mais tranquilos em termos classificativos, já que estão acima da linha de água com dois pontos de vantagem sobre o Camacha (primeira equipa nos lugares de despromoção). Sendo certo que ainda há seis jornadas por disputar, este é um bom prenúncio em relação àquilo que o clube pode fazer até ao final da temporada.Após uma experiência na Arábia Saudita enquanto treinador-adjunto do Al Sahel, Paulo Cadete voltou a Portugal e tem dado cartas no Alpendorada. Com um carreira feita maioritariamente como adjunto, o treinador, de 51 anos, vive a sua terceira experiência como treinador principal, isto depois das passagens pelo Vila Real (2015/16) e pelo Vila FC (2018/19).