Álvaro Pacheco renova contrato com o Vizela e estreia-se na 2ª Liga

O treinador Álvaro Pacheco renovou contrato com o Vizela e tem agora um vínculo válido para as próximas duas temporadas, revelou hoje o clube que vai jogar na próxima época na 2ª Liga de futebol.

O técnico chegou esta época ao Vizela e levou a equipa que liderava a série A à subida de divisão já que era uma das duas melhores equipas do Campeonato de Portugal (juntamente com o Arouca, da série B) quando este foi suspenso devido à pandemia de covid-19, em meados de março, decisão tomada, no sábado, pela Federação Portuguesa de Futebol.

Álvaro Pacheco, de 48 anos, vai agora estrear-se como treinador principal na II Liga.