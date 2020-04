Alverca avança para lay-off

Depois de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter avançado com o encerramento das provas seniores não profissionais, nomeadamente, o Campeonato de Portugal (CP), o Alverca anunciou, esta quinta-feira, que vai avançar para lay-off.





"O Campeonato de Portugal se encerrou. Segundo a Federação Portuguesa de Futebol, não teremos mais jogos nesta época. Com esta informação, o FC Alverca entra em regime de lay off. O regime de lay off vale para todos os atletas, staff técnico e colaboradores do FC Alverca SAD", pode ler-se.