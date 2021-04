Alverca: Colombiano Ángel Torres tem interessados em Itália, França e Estados Unidos

O extremo colombiano Ángel Torres, de 21 anos, ao serviço do Alverca, que disputa o acesso à Liga 3, tem interessados em Itália, França e Estados Unidos e poderá deixar os ribatejanos no final da temporada.

O jogador está ligado contratualmente ao Alverca até 2023 e tem uma cláusula de rescisão de dez milhões de euros, pelo que uma eventual saída deverá representar um encaixe significativo para os ribatejanos, rendendo também dividendos ao FC Porto.

Ángel Torres cumpriu duas épocas e meia no FC Porto (juniores e equipa B) e os dragões mantêm 20 por cento dos direitos desportivos do extremo, dispondo ainda do direito de recompra do passe.

O futebolista iniciou o seu percurso em Portugal pelo Quarteirense e no FC Porto contribuiu, há precisamente dois anos, para a conquista da Youth Cup. No Alverca, que representa desde janeiro último, soma nove jogos disputados, tendo marcado dois golos.