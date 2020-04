Alverca está contra a posição da Federação e fala em "rombo desportivo e financeiro"

O Alverca mostrou-se esta quarta-feira contra a decisão da FPF de cancelar o Campeonato de Portugal, o que deixa o emblema do Ribatejo fora das pretensões à subida aspirada à 2ª Liga.





A formação alverquense vinca o "rombo desportivo e financeiro" de que será alvo e garante ser "lamentável que membros da FPF não tenham pensado na forma como pretendem defender os clubes com maior número de pontos".A formação orientada por Alexandre Santos está neste momento no terceiro posto da Série D do Campeonato de Portugal, atrás de Olhanense e Real, ambos em zona de apuramento para o playoff de acesso à 2ª Liga.O FC Alverca considera a decisão da FPF de terminar oficialmente a época nas competições não profissionais, extemporânea e atentatória da verdade desportiva, além de susceptivel de criar uma situação de insustentabilidade económica em alguns clubes que cumprem com todas as suas responsabilidades com o Estado e com o futebol português.Para que se tenha uma ideia do rombo desportivo e financeiro que a decisão da FPF pode provocar, damos a conhecer os números com que o FC Alverca se confronta, desde que apostou numa estratégia de rigor e profissionalismo da sua estrutura.Uma estrutura, aliás, que poderá a ser a primeira a sofrer com o impacto negativo que esta decisão pode trazer. São, ao todo, 55 contratos profissionais.O FC Alverca é um dos clubes que, atualmente, mais aposta em termos de formação. Não somos nós que o dizemos. São os números. Quinze jogadores da nossa equipa de sub-19 já dispõem de contratos profissionais.Pela frente, sem competição e sem que nos seja atribuida a possibilidade, dentro do campo, de lutar pelo nosso principal objetivo, teremos o pagamento de três meses de ordenados.Com os ordenados vêm as responsabilidades com a Segurança Social, o que constitui uma entrega ao Estado de dezenas de milhares de euros nos próximos três meses.A juntar a tudo isto o efeito que a decisão pode ter no emprego gerado, direta e indiretamente pelo clube. Estamos a falar de 85 colaboradores, com ligação direta ao clube e 350 com uma ligaçao indireta ao FC Alverca.Será que a FPF pensou no impacto económico que a sua decisão terá na manutenção de muitos destes postos de trabalho?E o que dizer da forma como o atual projeto desportivo do FC Alverca está a ajudar a reanimar a economia local? Para ser ter uma ideia, o clube mantém arrendados cerca de duas dezenas de apartamentos na região, de forma a criar condições de conforto a alguns dos seus jogadores que chegam de outras zonas do país ou até de fora de Portugal.Por tudo isto, é lamentável que membros da FPF não tenham pensado na forma como pretendem defender os clubes com maior número de pontos do Campeonato de Portugal – dos oito melhores classificados, quatro são da série D – e lhes dê uma hipótese de concretizar, em campo, o grande objetivo da temporada e que justifica todo o investimento que tem sido realizado pelo FC Alverca.