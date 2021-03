Ambiente pesado no final do CF Estrela-Sporting B

O jogo entre o CF Estrela e o Sporting B que deixou os amadorenses a um passo da vitória na Série G do Campeonato de Portugal foi disputado num ambiente tenso. O árbitro Gonçalo Nuno terá sido sempre muito pressionado dada a importância do encontro e, no final da partida, o ambiente entre os dois bancos estava muito tenso.





Aliás, no final do encontro, o treinador dos leões, Filipe Celikkaya, acabou por não prestar declarações por considerar que não estavam reunidas as condições dado todo o ruído e a confusão que se registava perto do balneário.