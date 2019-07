Anadia reforçado e com ambição para a nova época

Depois de na época transata ter conquistado o 3.º lugar na série C do Campeonato de Portugal, ficando a um ponto de atingir o playoff, a nova temporada está a ser preparada com a mesma ambição e novamente assente no rigor orçamental, como explica o presidente Vasco Oliveira.





"O nosso objetivo é lutar por um dos dois primeiros lugares, na época passada estivemos perto, agora queremos voltar a lutar pelo acesso ao playoff. Temos uma equipa forte, construída para esse objectivo, os jogadores contratados são de qualidade e com potencial para discutir a subida", disse.

Reeleito para o biénio 2019/21, Vasco Oliveira entra no seu oitavo ano como líder, referindo 'que o "Anadia é um clube que está bem, temos um controle orçamental correto, é um clube sem dividas, leal aos seu seus compromissos e um clube assente no rigor."

Dos adeptos, pretende que "continuem apoiar o clube jogo a jogo, que participem na vida do Anadia e nos ajudem dia a dia para sermos mais fortes."

Na apresentação agendada para esta terça-feira, pelas 18h30 no Estádio Municipal, Record sabe que o Anadia renovou com o treinador Nuno Pedro e que num plantel de 22 jogadores estão confirmadas três contratações, os médios Yaya Bamba (ex-Lusitânia Lourosa) e Diogo Pereira (ex-Cesarense), mais o avançado Miguel Angelo (ex-Leça).