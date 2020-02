André Barbosa: «Objetivo principal é fazer melhor 2.ª volta»

O Arouca venceu esta tarde o Lusitânia de Lourosa, por 1-0, em casa, e aumentou para oito os pontos de vantagem sobre os lusitanistas, na liderança da Série B do Campeonato de Portugal. Henrique Nunes foi expulso e foi o adjunto André Barbosa quem falou em conferência de imprensa.





"Já sabíamos de antemão que ia ser um jogo muito complicado. Em casa somos uma equipa invicta. Preparámos o jogo para ganhar. Não estamos a pensar no futuro, mas sempre no jogo a seguir. Na 2ª parte, o Lourosa entrou melhor e fizemos alguma gestão. Foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte. Esta vitória foi uma vitória de sofrimento, de raça, de crer e de vontade", avaliou.Reconhecendo que a derrota, por 4-1, em Lourosa, na 1ª volta, "serviu de incentivo" para a equipa por uma pedra sobre essa "frustração", André Barbosa não viu o triunfo de hoje como uma "vingança", apontando já a outras metas. "O nosso objetivo principal é fazer melhor 2ª volta do que a 1ª. Encarámos este jogo para o ganhar, vencemos e dá-nos uma tranquilidade estes pontos, mas sempre nos focamos naquilo que temos de fazer", alerta.Sobre a expulsão de Henrique Nunes, o braço-direito do treinador principal disse: "Existem 72 equipas neste campeonato e gostava que fizessem um levantamento dos treinadores que são expulsos na 1ª parte. Perguntei ao árbitro o que fez o míster e ele disse que está nas filmagens. Terei de ver então. Um dirigente do Lourosa é avisado e o treinador do Arouca leva logo vermelho direto."