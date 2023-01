André David deixa comando do União de Santarém

André David já não é treinador do União de Santarém. O emblema ribatejano anunciou que o técnico de 37 anos deixa o cargo com efeito imediato, depois de 18 jogos ao comando do emblema que milita no Campeonato de Portugal, atual 2º classificado da Série C com 28 pontos, a três do líder 1.º Dezembro. Esta época somou oito vitórias, sete empates e três derrotas.