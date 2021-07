André Dias muda-se do Olhanense para o Moncarapachense

O defesa-esquerdo André Dias, que na formação passou por Benfica e Vitória de Guimarães, é o primeiro reforço do Moncarapachense para a campanha 2021/22.





O jogador, de 29 anos, conta no seu percurso com uma dezena de jogos na Liga, ao serviço do Rio Ave, e na segunda metade da época passada representou o Olhanense, vizinho e rival do Moncarapachense.O clube de Moncarapacho alcançou na época passada um feito inédito, ao garantir a permanência no Campeonato de Portugal (nas anteriores participações em campeonatos nacionais havia descido sempre), e já renovou com o treinador Ivo Soares e com o defesa-central Pedro Caeiro.