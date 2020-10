André Dias regressa ao Olhanense e Kaká sai

O Olhanense assegurou esta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo André Dias, que regressa aos rubronegros depois de nas últimas épocas ter representado o Alverca. No sentido inverso, outro lateral-esquerdo, Kaká, acertou a rescisão e vai vestir a camisola do União de Leiria.





O italiano Coppola (ex-Livorno, Itália), que pode jogar a defesa-central ou a trinco, também é reforço e o extremo Ricardinho, ex-júnior, vai integrar o plantel sénior.Com as contratações de André Dias e de Coppola, são já 16 os reforços do Olhanense para a nova época. Anteriormente haviam sido contratados o guarda-redes Galli (ex-Padova, Itália), os defesas João Batista e Pedro Albino (ambos ex-sub-23 do Estoril), Parada (ex-Essingen, Alemanha) e Fábio Enris (ex-Desportivo Brasil), os médios Celso Sidnei (ex-sub-19 do Chaves), Rodrigo Dantas (ex-Casa Pia) e Luís Cortez (ex-sub-23 do Vitória de Setúbal) e os avançados Ivo Braz (ex-Oriental), João Oliveira (ex-sub-23 do Estoril), Juan San Martín (ex-Real Massamá), Cláudio Major (ex-sub-19 do Feirense), Tiago Dias (ex-sub-23 do Famalicão) e Finessi (ex-Legnago Salus, Itália).O Olhanense, comandado por José Carvalho Araújo, participa na Série H do Campeonato de Portugal e no único jogo que disputou até ao momento perdeu no terreno do Amora (2-1), recebendo no próximo domingo o Louletano.