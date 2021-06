André Geraldes não queria receber medalhas

No final do jogo, os homens da Reboleira não disfarçaram a irritação com a equipa de arbitragem. André Geraldes, líder da SAD tricolor, era dos mais inconformados e terá dado ordens para que os jogadores não ficassem no relvado para receber a medalha de finalista vencido, como forma de protesto. Contudo, foi convencido por Paulo Lopo, administrador da SAD, e também pelo capitão de equipa, Filipe Leão, pelo que os jogadores do Estrela da Amadora lá subiram ao ‘palco’ para os merecidos aplausos.