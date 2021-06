André Veras de regresso ao Montalegre

Quatro épocas depois de ter deixado o cargo para desempenhar funções semelhantes na equipa de sub-23 do Braga, André Veras volta a Montalegre, uma vez mais como diretor desportivo, para preparar esta etapa do clube na Liga 3.





O jovem flaviense, de 34 anos, está de regresso ao ativo depois de ter saído do Braga na temporada 2019/20. A contratação foi anunciada na página oficial do Montalegre.O Montalegre subiu esta temporada à Liga 3, nova competição da Federação Portuguesa de Futebol e André Vera abraça este novo desafio com promessa de dedicação."Vou iniciar um novo desafio no Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, numa nova liga, a Liga 3. O convite foi feito pelo presidente Paulo Reis e não podia sentir-me mais honrado com ele. Agradeço muito o voto de confiança e prometo empenhar-me ao máximo, diariamente, e manter a dedicação e profissionalismo com os quais tenho trilhado o meu caminho, sempre com vontade de ser e fazer melhor", frisou André Veras na sua página pessoal.