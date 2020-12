António Barbosa de saída do Trofense

O Trofense anunciou, este sábado, ter chegado a acordo com António Barbosa para a rescisão de contrato do treinador.





"O Clube Desportivo Trofense e o treinador António Barbosa selaram a rescisão do vínculo contratual, que vigorava até ao final da temporada. Cabe-nos agradecer o profissionalismo e dedicação do treinador e de toda a equipa técnica no percurso realizado nos últimos meses ao serviço do Clube Desportivo Trofense", podia ler-se no comunicado do clube da Trofa.Ao cabo de oito jogos, o Trofense lidera a Série C do Campeonato de Portugal, com 18 pontos (ainda que com mais dois jogos que o Leça, segundo classificado). A passagem pelo emblema trofense foi a quarta experiência no futebol sénior de António Barbosa, que já tinha representado a Prozis Academy, o Vilaverdense e os sub-23 do Famalicão.