António do Adro reconduzido na presidência do Louletano

António do Adro foi reconduzido como presidente do Louletano Desportos Clube, cargo que ocupa há 18 anos, mantendo-se Manuel Semião e Ricardo Lampreia na liderança da assembleia geral e conselho fiscal, respetivamente. A direção regista a entrada de sangue novo, sendo Pedro Oliveira, ex-vereador da Câmara Municipal de Loulé, presidente adjunto.O clube alterou os estatutos e os mandatos, que tinham a duração de um ano, passam agora a ciclos de dois anos, pelo que no fim do mandato para que agora foi eleito António do Adro chegará às duas décadas na presidência do Louletano.O Louletano, que compete no Campeonato de Portugal, é um dos clubes mais ecléticos do Algarve e, além do futebol, dedica-se ainda à prática do ciclismo, futsal, natação, triatlo, musculação e ginástica.