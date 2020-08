António Lopes vai falhar assembleia geral da SAD do União da Madeira

António Lopes continua a aguardar pela receção da documentação que solicitou à administração da SAD do União da Madeira, de forma a poder comparecer na Assembleia Geral de accionistas que está agendada para o próximo dia 14 de setembro, pelas 14 horas. Este acionista, que detém 28 por cento das ações da SAD azul e amarela, continua a não acreditar no futuro da sociedade unionista, apesar de a equipa estar inscrita no Campeonato de Portugal.





"Se até dia 26 de agosto não receber a documentação que solicitei, não vou marcar presença na assembleia geral que está marcada para setembro. Não tenho documentos contabilísticos, não há um parecer com Conselho Fiscal, nem o parecer oficial de um Técnico de Contas. Tenho tudo preparado para prosseguir com uma ação judicial", disse a"Não sei como é possível que os acionistas envolvidos nisto não consigam falar entre todos. Tentei encontrar soluções. Tinha duas hipóteses de parcerias. Não aceitaram nada. O Governo também não me parece interessado em nada do que se passa. O clube deve à SAD um milhão e 300 mil euros. Isso seria o suficiente para a SAD se manter em atividade", declarou. Por último, António Lopes fala também de uma "massa associativa que não existe". "Penso que são 20 ou 30 e também não estão interessados em nada… Enfim, é deixar andar".O futuro continua incerto, mas é cada vez mais evidente que a queda no abismo é uma possibilidade bem real para os azuis e amarelos, levando muito provavelmente a um fim anunciado. Os elementos da anterior direção que geriram o clube e a SAD já formaram a Associação Desportiva União da Madeira, estando já preparados para disputar o campeonato da Madeira, tendo construído um plantel a pensar na subida de divisão e num rápido regresso aos campeonatos nacionais.