António Lopes vai pedir inquérito judicial

Depois de algum tempo de paz, o União SAD volta a estar nas "bocas do Mundo". O clube tem um processo de insolvência e a SAD também está em sério risco de continuidade. António Lopes um dos acionistas da sociedade azul e amarela enviou por carta registada uma série de questões que quer ver esclarecidas pela atual administração, ficando a aguardar os 15 dias legais que existem para tal. Depois, se não for esclarecido, promete avançar com um pedido de inquérito judicial, para além de colocar uma providência cautelar sobre a Assembleia Geral que irá realizar-se a 30 de março. Será nessa assembleia que os atuais dirigentes da SAD unionistas irão apresentar as contas e irá também haver a eleição dos novos corpos gerentes.





"Tenho a vida e a morte do União nas mãos", disse António Lopes a, referindo que até pensava que as "coisas iriam resolver-se e me iriam pagar o acordo feito, onde vendia 11 por cento das minhas ações, num plano que era para 30 meses e um valor mensal de quatro mil euros". Tudo isto tinha sido acordado num jantar que decorreu na Madeira entre este acionistas e os responsáveis do clube. Jaime Gouveia, atual presidente da SAD unionista confirmou aque "essa fase da compra das ações do senhor António Lopes abortou". E sobre o momento atual: "Na assembleia geral, os atuais detentores da SAD terão de tomar decisões. Há necessidade de injetar capital. Temos sobrevivido com muita boa vontade, numa gestão do dia-a-dia, graças a alguns amigos".O responsável máximo da SAD azul e amarela mostrou-se optimista a curto prazo, pois "acredito que vamos conseguir receber a primeira subvenção do Governo Regional" e isso poderá "apagar alguns fogos e contas que são extremamente urgentes pagar". Quanto à auditoria que António Lopes reclama: "Custa cerca de 30 mil euros. Não temos capacidade para tal e há coisas mais importantes para pagar. Na assembleia geral vamos apresentar todas as contas". Sobre a possibilidade de haver a entrada de um investidor, este líder foi claro: "Na situação em que nos encontramos, com a insolvência do clube, é muito complicado surgirem interessados".António Lopes revelou aque "fiquei a saber que o plantel pode vir a perder jogadores, pois existem três meses de ordenados em atraso". Sobre este tema, Jaime Gouveia admitiu que "existem ordenados em atraso, mas ainda não chegam aos três meses, pois se tal fosse verdade, os futebolistas poderiam rescindir. Mas vivemos uma situação muito complicada. Em termos desportivos, estamos numa posição mais calma, mas é necessário resolver todos os problemas que vão surgindo, para o plantel continuar a desenvolver o seu trabalho".As horas conturbadas vividas no União, podem ter novos desenvolvimentos relativamente ao acionista António Lopes. Os sócios dos azuis e amarelos querem mesmo a expulsão de Lopes. Jaime Gouveia teceu duras críticas e mostra-se apoiante desta ideia: "Não aceitamos lições de Unionismo de ninguém, pois esse senhor não se preocupa com os seus funcionários e fornecedores, é por isso que o União chegou ao estado em que chegou. Não estamos aqui para satisfazer egos empresariais de ninguém. Ele que meta dinheiro e que se comporte como um verdadeiro acionista de referência. Esse senhor está determinado a ser o coveiro do União!".Recorde-se que o União disputa a série A do Campeonato de Portugal, ocupando o 13ª posto, com 29 pontos, fruto de 9 vitórias, 2 empates e 11 derrotas, tendo uma vantagem de 13 pontos em relação aos lugares de descida.Refira-se ainda que em termos de clube, estão previstas eleições, estando marcadas para o próximo dia 29 de Fevereiro. Resta saber se atual direção liderada por Tânia Silva irá recandidatar-se e continuar à frente dos destinos de um clube que está insolvente.