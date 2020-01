António Lopes vendeu algumas ações da SAD do União da Madeira

António Lopes um dos principais acionistas da SAD do União cedeu 11% das suas ações ao CF União, ficando com 17,65 por cento, permitindo que o clube vá pagando faseadamente esta compra. Desta forma, o clube ficou maioritário na SAD, já que contabiliza 51 por cento das ações. Este foi sem dúvida um passo muito importante na vida dos unionistas que sempre quiseram devolver o clube aos seus associados e não ficarem dependentes de ninguém. Esta negociação levou à suspensão dos contatos mantidos com possíveis investidores oriundos da Estónia.





Para pagar vencimentos e despesas correntes, a administração dos azuis e amarelos continua a contar com a preciosa ajuda de "amigos do União", que vão fazendo alguns empréstimos particulares, permitindo uma gestão corrente. A equipa de futebol está numa fase muito positiva, tendo averbado três vitórias consecutivas e subir para lugares mais calmos em termos de classificação, ocupando o 11º posto, da série A, do Campeonato de Portugal.Em termos de ajustes no plantel, é provável que possa haver algumas saídas de futebolistas pouco ou nada utilizados e dessa forma poderão haver alguns reforços, mas todos eles conseguidos no mercado regional, já que a vinda de atletas oriundos do continente ou estrangeiro está fora de hipótese.