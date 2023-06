António Oliveira quer vencer pelos adeptos do Vianense: «Espero que a viagem deles valha a pena»

Mais de duas décadas depois, o Vianense pode amanhã igualar, caso leve a melhor sobre o Atlético na final do Campeonato de Portugal, no Jamor, o feito de 1998/99 e conquistar o 4.º escalão do futebol português, na altura sob o nome III Divisão. O técnico António Oliveira, que assumiu a equipa já durante a fase de subida – somou três vitórias e um empate –, destacou a importância de um possível título da competição para a cidade de Viana do Castelo e para os adeptos."Esta subida de divisão mexeu com a gente de Viana e com a cidade. Sabemos que a Liga 3 tem sido uma montra para os clubes e também será para a nossa cidade. Certamente terá mais visibilidade e é algo importante para a cidade. Mas para as pessoas o mais importante é jogar na Liga 3, que será saboroso. Cabe-nos a nós demonstrar a nossa capacidade e fazer uma boa campanha. Para amanhã, espero que a viagem deles valha a pena, que consigamos dar-lhes a vitória e levar a taça connosco", referiu na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, ao lado de Tiago Zorro.O timoneiro dos minhotos realçou o trabalho dos jogadores desde que chegou ao clube, há cerca de um mês, assumindo que vencer o Campeonato de Portugal seria muito importante a nível individual, já que é treinador "há tão pouco tempo", mas que seria "ainda mais para os jogadores". "Foram apenas quatro jogos, mas fizemos 10 pontos em 12 possíveis. Foi extremamente positivo e tudo se deveu aos meus jogadores, que foram os obreiros desta caminhada", sublinhou, deixando a garantia de que só a vitória importa, apesar de já garantida a vaga na Liga 3 na próxima temporada. "Trabalhámos bem durante a semana, com uma maior descompressão por já termos subido de divisão, mas a mensagem é clara e passa por sermos campeões. Estamos entusiasmados por poder jogar neste palco", assumiu.