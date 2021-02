António Pereira é o novo treinador do Alverca até final de 2020/21. O técnico português, de 64 anos, estava livre depois de ter saído do Cova da Piedade por complicações de saúde decorrentes da Covid-19 já no decorrer da presente temporada.





O treinador com vasta experiência no Campeonato de Portugal vai suceder a Alexandre Santos no cargo que deixou a equipa após a derrota frente ao União de Santarém no último fim-de-semana. Os ribatejanos figuram no segundo lugar da Série C da prova, com 24 pontos em 11 jornadas, a dois do líder Torreense comandado por Filipe Moreira.Tiago Mota e Pedro Gandaio são os adjuntos que acompanham António Pereira nesta nova etapa.