Árbitro agredido acaba jogo aos 87': Dirigiu-se a um hospital da cidade do Porto Amadu Turé, avançado do Salgueiros, encostou a cabeça no juiz após ter visto cartão vermelho





POLÉMICA. João Loureiro cai após incidente com Turé

• Foto: dr record