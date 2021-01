«Árbitro quis ser protagonista, deve ter sido para contar aos filhos que expulsou Edgar Davids»

O Lus. Évora recebeu o Olhanense, mas todas as atenções estavam viradas para o banco dos algarvios, onde se estreava Edgar Davids, antigo internacional holandês que surpreendeu ao assumir o comando técnico desta equipa. Porém, o primeiro jogo não correu como o ex-jogador pretendia, pois acabou empatado a zero e Davids foi expulso já para lá do apito final.





Os dois protagonistas da confusão após o jogo foram Leleco e José Bizarro. Segundo Luís Torres, presidente da SAD do Olhanense, o treinador do Lus. Évora provocou o médio, com Davids a intervir para que o seu jogador parasse de insultar o técnico adversário. Depois disto, o holandês viu vermelho. "O árbitro quis ser protagonista. Deve ter sido para contar aos filhos que um dia expulsou o Davids", frisou o dirigente.

A formação orientada pelo campeão europeu pelo Ajax (1994/95) era favorita, mas teve pela frente uma equipa bem organizada e orientada por um campeão do Mundo de sub-20 por Portugal. José Bizarro montou uma defesa sólida que fechou os caminhos da baliza e, de vez a vez, tentava surpreender e teve uma boa oportunidade para marcar, mas Pantoja tirou mal as medidas.

Por seu lado, o Olhanense dominou, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades de que dispôs. A sorte também não esteve do lado da equipa visitante, que viu uma bomba de San Martín de livre bater na trave.

Com o avançar dos minutos, a formação comandada por Edgar Davids começou a ficar cada vez mais nervosa e, por seu lado, o Lus. Évora estava confortável no processo defensivo. O nulo arrastou-se até ao apito final, os ânimos exaltaram-se e o holandês acabou mesmo por ver o cartão vermelho.



Autor: Luís Mósca