Armacenenses: Bede Opara e Gavin Niese são reforços

O defesa-central nigeriano Bede Opara, de 20 anos, e o médio-defensivo australiano (também com nacionalidade irlandesa) Gavin Niese, de 23 anos, são reforços do Armacenenses, que prepara a sua participação na Série D do Campeonato de Portugal.





Bede Opara jogou na época passada no Vilar de Perdizes, no distrital de Vila Real, dando nas vistas a ponto de ser chamado para treinos da seleção de sub-23 do seu país. Já Gavin Niese, que fez parte da sua formação nos argentinos do River Plate, representou, na última campanha, o Gafanha, no Campeonato de Portugal.