Os restantes 15 jogadores convocados representam clubes de vários países europeus, sendo os seguintes: Vozinha (AEL Limassol, Chipre) e Elber (Feyenoord, Holanda), guarda-redes; Rony (Jonava, Lituânia), Steven Pereira (MVV Maastricht, Holanda), Rodney e Elso (ambos do Telstar, Holanda) e Jeremy (Den Bosch, Holanda), defesas; Té (Tosno, Rússia), Kenny (Saint Étienne, França) e Platiny (Politehnica Iasi, Roménia), médios; Ryan Mendes (Kayserispor, Turquia), Mailson (Viitorul Constanta, Roménia), Alvin (Dila Gori, Geórgia), Júlio Tavares (Dijon, França) e Vangni (Saint Étienne, França), avançados.



O defesa cabo-verdiano Elvis Mendes, de 21 anos, deverá tornar-se em breve no primeiro jogador internacional A da história do Armacenenses, pois foi chamado pelo novo treinador dos Tubarões Azuis, Rui Águas, para os jogos particulares contra Argélia (em Argel, dia 1 de junho) e Andorra (em Lisboa, dia 3 de junho).A lista dos convocados integra 35 jogadores, 20 dos quais atuam em Portugal. Além de Elvis Mendes, que poderá estrear-se com a camisola do seu país, foram ainda chamados, entre os jogadores que atuam nos nossos campeonatos, os guarda-redes Márcio (Montalegre) e Mário (FC Porto), os defesas Diney (Marítimo), Ponck (Aves), Bebé (Pinhalnovense), Tiago (U. Madeira), Carlitos (Real) e Mathaus (Oliveirense), os médios Babanco (Feirense), Rodrigo (Sp. Braga), Kelvin (Mirandela), Hélder Tavares (Tondela), Fábio (Pinhalnovense) e Hélio (Penafiel) e os avançados Kuca (Boavista), Ricardo (Nacional), Patrick (Felgueiras), Fábio Fortes (Penafiel) e Gildo Júnior (U. Madeira).

Autor: Armando Alves