Armacenenses não vai participar no Campeonato de Portugal

O Clube de Futebol Os Armacenenses anunciou esta sexta-feira que não participará na próxima edição do Campeonato de Portugal, decisão já comunicada à Federação Portuguesa de Futebol e tomada depois de uma reunião de conjunta dos membros de todos os órgãos sociais da coletividade.

"Devido à pandemia que assola o mundo, com todas as graves repercussões sociais e económicas daí resultantes, e à imprevisibilidade da duração e consequências futuras da mesma, entendemos que não existem condições para a participação da nossa equipa sénior naquela tão exigente competição", esclarece o clube.

A decisão "foi difícil de tomar mas bastante ponderada e analisada pelos órgãos dirigentes do clube", num desfecho que já havia sido indicado aos sócios como muito provável na assembleia geral realizada no dia 16 de julho.

Os dirigentes do Armacenenses agiram, segundo anunciam. "em defesa dos superiores interesses do clube, que queremos manter estável e cumpridor pelo que esperamos a compreensão de todos os sócios e simpatizantes".

No sorteio do Campeonato de Portugal, realizado esta sexta-feira, o Armacenenses figurou entre os participantes e teria como adversário o Olhanense, em Olhão, na primeira jornada da Série E, marcada para 20 de setembro.

A desistência do Campeonato de Portugal implica a suspensão temporária do futebol sénior no Armacenenses.