Armacenenses: Yaggo Gomes no Rabotnicki

O avançado Yaggo Gomes, de 26 anos, que nas duas últimas temporadas esteve ao serviço do Armacenenses, no Campeonato de Portugal, assinou por uma época, com outra de opção, pelo Rabotnicki, sétimo classificado no campeonato da 1.ª Divisão da Macedónia, em 2018/19.





O luso-brasileiro Yaggo Gomes iniciou-se na prática do futebol no Flamengo e chegou a Portugal quando ainda era juvenil, representando Farense e Louletano nos escalões de formação. Já como sénior representou Louletano, Lagoa, Faro e Benfica, Lusitano de Vila Real de Santo António, Castrense e Armacenenses.A época passada foi a mais produtiva do jogador, marcando 11 golos na Série D do Campeonato de Portugal.