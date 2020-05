Armando Evangelista oficializado duas épocas no Arouca: «O clube quer estabilidade»

Armando Evangelista foi, esta noite, oficializado como novo treinador do Arouca. Numa conferência de imprensa virtual, o técnico, de 46 anos, explica que a possibilidade de orientar os arouquenses já vinha do passado..





"Este convite surge já de um conhecimento mútuo dos dirigentes do clube e do treinador Armando Evangelista. Este ano foi possível, e ainda bem, porque havia uma vontade muito grande das duas partes em trabalharem juntas. É uma grande satisfação trabalhar onde se é desejado", afirmou.O ex-treinador do Vilafranquense assinou por duas temporadas com o emblema das terras de Santa Mafalda e está motivado para retribuir a aposta da direção de Carlos Pinho. "Estes dois anos de contrato significam que o Arouca quer estabilidade. Ninguém faz um contrato de dois anos com uma equipa técnica sem conhecer quem está a contratar. É um voto de confiança e espero estar à altura do desafio", assegura.Quanto ao estilo da equipa, Evangelista pretende apresentar "um futebol que conquiste pontos e adeptos" e aponta a um "estudo minucioso" do plantel para preparar 2020/21. "Estamos perante um plantel que acaba de subir com todo o mérito. Vamos aproveitar o que de bom tinha este plantel. Não prevejo mudanças drásticas, mas sim um estudo minucioso do que o Arouca tem neste momento", explicitou ainda.